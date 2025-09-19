Clermont en nocturne Place de la Victoire Clermont-Ferrand

Rv devant la Maison du Tourisme, place de la Victoire

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Visite à pied de deux heures du centre historique de Clermont jusqu’à la place de Jaude illuminée avec talent au XXIe siècle. La majestueuse cathédrale en pierre de lave, les fontaines, les rues piétonnes et les hôtels particuliers : c’est beau une ville la nuit !

Place de la Victoire Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]

