Clermont Foot 63 vs Dunkerque Stade Gabriel Montpied Clermont-Ferrand

Clermont Foot 63 vs Dunkerque

Stade Gabriel Montpied Rue Robert-Lemoy Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Rendez-vous au Stade Gabriel Montpied pour le prochain match à domicile du Clermont Foot 63 !

.

Stade Gabriel Montpied Rue Robert-Lemoy Clermont-Ferrand 63018 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at the Stade Gabriel Montpied for Clermont Foot 63’s next home match!

L’événement Clermont Foot 63 vs Dunkerque Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-16 par Clermont Auvergne Volcans