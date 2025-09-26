Clermont Foot 63 vs Le Mans Stade Gabriel Montpied Clermont-Ferrand
Clermont Foot 63 vs Le Mans
Stade Gabriel Montpied Rue Robert-Lemoy Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Rendez-vous au Stade Gabriel Montpied pour le prochain match à domicile du Clermont Foot 63 !
English :
See you at the Stade Gabriel Montpied for Clermont Foot 63’s next home match!
German :
Wir sehen uns im Stade Gabriel Montpied für das nächste Heimspiel von Clermont Foot 63!
Italiano :
Ci vediamo allo Stade Gabriel Montpied per la prossima partita casalinga del Clermont Foot 63!
Espanol :
¡Nos vemos en el Stade Gabriel Montpied para el próximo partido en casa del Clermont Foot 63!
L’événement Clermont Foot 63 vs Le Mans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-07-22 par Clermont Auvergne Volcans