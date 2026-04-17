CLÉS DU PRIEURÉ MIRAGES Mailholas
CLÉS DU PRIEURÉ MIRAGES Mailholas samedi 26 septembre 2026.
Mailholas
CLÉS DU PRIEURÉ MIRAGES
PRIEURÉ ST PIERRE DE BIRAC DE MAILHOLAS Mailholas Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Entre les murs chargés d’histoire de la chapelle de Mailholas, laissez la musique résonner et venez découvrir une programmation de concerts pleine d’émotions.
Proposé par Les Clés du Prieuré. 12 .
PRIEURÉ ST PIERRE DE BIRAC DE MAILHOLAS Mailholas 31310 Haute-Garonne Occitanie les.cles.du.prieure@gmail.com
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English :
Let the music resonate within the historic walls of the Mailholas chapel, and discover a concert program full of emotion.
L’événement CLÉS DU PRIEURÉ MIRAGES Mailholas a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE