Clessé en rando Salle omnisports Clessé dimanche 14 septembre 2025.
Salle omnisports Allée du Stade Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Le comité des fêtes de Clessé organise une randonnée, avec 4 circuits de 10, 13, 16 et 19 km, ainsi qu’un parcours ludique de 6.5 km, accessible poussette.
Café/brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits et sandwich/boisson à l’arrivée. .
Salle omnisports Allée du Stade Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 82 52 dominiqueliault@orange.fr
