Clessé en rando Salle omnisports Clessé

Salle omnisports Allée du Stade Clessé Deux-Sèvres

Le comité des fêtes de Clessé organise une randonnée, avec 4 circuits de 10, 13, 16 et 19 km, ainsi qu’un parcours ludique de 6.5 km, accessible poussette.

Café/brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits et sandwich/boisson à l’arrivée. .

Salle omnisports Allée du Stade Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 14 82 52 dominiqueliault@orange.fr

