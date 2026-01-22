Clic Clac à Andlau: les ours

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-04-01 2026-05-02

Découvrez Andlau en vous amusant ! Partez à la découvertes des ours du village au fil d’une balade ponctuée de détails photographiés à retrouver. Soyez curieux, observateur !

Durée du parcours environ 1h30.

Exclusif! Bénéficiez du tarif réduit à 3,50€ pour découvrir les 2 ours cachés dans le parcours d’exposition de la Seigneurie!

Jeu de piste à la recherche des ours du village. Retrouver des détails photographiés dans les rues du village. Durée du parcours environ 1h30. Jeu disponible à la Seigneurie.

Exclusif! Bénéficiez du tarif réduit à 3,50€ pour découvrir les 2 ours cachés dans le parcours d’exposition de la Seigneurie! .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have fun discovering Andlau! Discover the village’s bears on a walk punctuated by photographed details to find. Be curious and observant!

Tour lasts approx. 1h30.

Exclusive! Take advantage of the reduced rate of 3.50? to discover the 2 bears hidden in the exhibition trail at La Seigneurie!

L’événement Clic Clac à Andlau: les ours Andlau a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du pays de Barr