Clic Clac ! Chefs-d’œuvre de clichés au Château-Musée !, Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir, Montricoux

Informations pratiques

Clic Clac ! Chefs-d’œuvre de clichés au Château-Musée ! 19 et 20 septembre Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir Tarn-et-Garonne

Tarif préférentiel : 2€ pour tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du thème « Patrimoine de la photographie », le Château-Musée de Montricoux dévoile les trésors de ses fonds d’archives.

Photographes illustres, méconnus ou anonymes ont fixé sur la pellicule le patrimoine architectural et les figures qui ont marqué l’histoire du domaine : Claude Namy, Marcel-Lenoir, Louis Oury et Alain Laborde.

Photographies inédites, cartes postales anciennes et clichés rares s’intègrent au parcours des collections permanentes. Une exposition où la mémoire photographique dialogue avec la peinture et la sculpture, entre noir et blanc, couleurs et surprises éphémères.

Château de Montricoux – Musée Marcel-Lenoir 56 grand rue, 82800 Montricoux Montricoux 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 26 48 http://www.marcel-lenoir.com Le musée-château de Marcel-Lenoir révèle un joyau magique incontournable, une institution muséale pluridisciplinaire riche de quatre identités respectives : musée chapelle templière, musée château néo-classique, musée Marcel-Lenoir, musée d’art moderne, musée Alain Laborde, musée d’art contemporain. Aussi, franchissez les grilles et promenez-vous dans un théâtre verdoyant, champêtre, bucolique, idyllique. Le château, écrin de rêve, est ouvert à la location.

Institution privée familiale, le musée a été fondé en 1983 par Claude et France Namy, des érudits visionnaires passionnés et grands amateurs d’art éclairés. Il est dirigé par le couple et leurs deux enfants.

Le musée est situé dans la région Occitanie, aux abords des impressionnantes Gorges de l’Aveyron, dans la commune templière de Montricoux, au château de Montricoux. Grand parking gratuit situé devant le château.

À l’occasion du thème « Patrimoine de la photographie », le Château-Musée de Montricoux dévoile les trésors de ses fonds d’archives.

©2026MuséesChâteaudeMontricoux-P.Voyard/J-B.N