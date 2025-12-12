Clic-clac Noël : atelier de cyanotype de 14h30 à 17h30 en continu La Maison du livre Bécherel Dimanche 21 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

gratuit, en continu

Atelier photocréatif de cyanotype autour de Noël

Atelier photocréatif de cyanotype autour de Noël, en continu tout l’après-midi pour apprendre les bases de la photographie. En bonus, du matériel et des vielles affiches sont mis à disposition pour faire vos paquets cadeaux. Avec Julie Mainguet, artiste photographe.

Pour tous | Gratuit | Sans réservation

Début : 2025-12-21T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T17:30:00.000+01:00

maisondulivre@rennesmetropole.fr

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine