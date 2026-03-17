Clic2Code – Ateliers d’initiation à la création de jeu vidéo Prepsy Paris

Lors de cet atelier, les participants (une dizaine par session) découvriront les bases de la création de jeux vidéo à travers deux sessions d’initiation au code. Ils apprendront à concevoir un premier jeu de manière simple et ludique, en utilisant des outils accessibles comme Scratch et le moteur de jeu Godot. Encadré par un intervenant, l’atelier permet d’explorer le fonctionnement d’un jeu vidéo, de comprendre les principes de programmation et d’expérimenter la création numérique dans un environnement inclusif et accessible à tous les niveaux.

Clic2Code est un atelier gratuit d’initiation au code et à la création de jeux vidéo, permettant aux jeunes de 12 à 28 ans de découvrir de façon ludique comment concevoir leur propre jeu.

Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :

lundi, mercredi

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-27T15:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00

Prepsy 14 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris

+33631550318 gaspard.fourchard@prepsy.fr https://www.facebook.com/samsahprepsy/ https://www.facebook.com/samsahprepsy/



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