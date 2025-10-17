Clicktature Cie Racines Carrées / Le Théâtre Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

Danse hiphop

Quand la danse urbaine se frotte à l’art numérique et à nos addictions aux écrans une petite bombe chorégraphique signée Nabil Ouelhadj.

Notre bien-être serait-il entravé par le nombre de clics et de followers ? Comment nos perspectives peuvent-elles parfois se retrouver circonscrites à un simple écran de téléphone ?

Ce sont tous ces enjeux, liés à l’ultra-connexion et à l’isolement technologique, qu’aborde de front cette création d’une grande ambition, mêlant danse hip hop, expérimentations numériques et musique live (avec une joueuse de thérémine). De l’impressionnante scénographie en mouvement à la performance physique de ses interprètes, la pièce captive les sens tout en révélant les travers de nos vies modernes.

Spectacle accueilli en partenariat avec le Festival J2K, du 11 au 19 octobre.

• Vendredi 17 octobre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 8 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Hiphop dance

German :

Hiphop-Tanz

Italiano :

Danza hip-hop

Espanol :

Baile hip-hop

