Clignancourt danse sur les rails, 12ème édition – Petite Ceinture Paris 28 juin 2025

Clignancourt danse sur les rails, 12ème édition Petite Ceinture Paris 28 et 29 juin Entrée libre

Le festival Clignancourt Danse sur les Rails fait son grand retour pour une 12ᵉ édition les 28 et 29 juin 2025, sur la Petite Ceinture à la Porte de Clignancourt, pour célébrer l’arrivée de l’été !

Pendant tout un week-end, la danse contemporaine et les cultures urbaines investissent cet écrin unique qu’est la Petite Ceinture, sous le pont du Ruisseau. Un parquet de danse accueillera des compagnies venues de Paris, de Marseille, d’Europe… mais aussi des artistes du quartier, pour des performances originales et engagées. Un véritable moment de poésie pour s’échapper du tumulte parisien.

Un évènement de [**la Serre du Ruisseau**](https://laserreduruisseau.org/)

UNE PROGRAMMATION RICHE ET ÉCLECTIQUE

• **A.D** de la Wild Compagnie, sous la houlette du chorégraphe Khaled Idriss Abdulahi (Cerriz)

• **Other Side**, un duo signé Akira Yoshida et Eliana Stragapede (artistes associés à la Peeping Tom Cie)

• **Hito**, duo de Akira Yoshida et Chey Jurado (artiste associé à la Peeping Tom Cie)

• **Almost Joy** (Un acte de résistance), une création de la compagnie Lab Otilar menée par Angel Martinez Fernandez et Vito Giotta (artistes associés au Ballet National de Marseille)

• **BATTLE**, le dimanche 29, réunissant artistes du quartier (Charlitolevrais, Hisma), parisienne (Chris Fargeot) et talents venus d’Europe (Chey Jurado, Akira Yoshida, Eliana Stragapede), ainsi que des invités surprises…

**DES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER**

**Le bal du samedi soir,** pour danser tous ensemble sur un **set live & DJ de Poundo**, artiste franco-sénégalaise-américaine puissante et vibrante de tous les bruits du monde. La fête se prolongera ensuite à la REcyclerie, partenaire fidèle du festival.

Le dimanche, la scène s’ouvre aux jeunes talents du quartier, accompagnés toute l’année par **La Sierra Prod et ARC-EA**. Ces artistes en herbe partageront leurs créations et leur énergie.

Pour clôturer en beauté, le groupe **Loupideloupe** (jazz, rock, et plus si affinités) prendra possession des rails pour un concert final festif et métissé.

**UN FESTIVAL ANCRÉ DANS LE QUARTIER**

Depuis ses débuts, [**Clignancourt Danse sur les Rails**](Instagram: @serreduruisseau) est bien plus qu’un festival : c’est un projet collectif porté par la Serre du Ruisseau et une constellation de partenaires locaux engagés : _**la REcyclerie, le MILA, les Jardins du Ruisseau, La Sierra Prod, ARC-EA et les Promeneurs de la Petite Ceinture**_. Ensemble, ils font vivre un événement qui célèbre l’expression artistique, le vivre-ensemble et l’énergie d’un quartier en mouvement.

« _Nous voulons faire de Clignancourt Danse sur les Rails le festival de tout un quartier, un rendez-vous ouvert à tous·tes, qui donne à voir la diversité des talents et fait rayonner la culture au plus près des habitant·es._ »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-29T19:30:00.000+02:00

https://linktr.ee/serreduruisseau

Petite Ceinture 110 bis rue du Ruisseau 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris 75018 Paris