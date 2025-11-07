Clignement 182 • Dirty Shades • AIE SUPERSONIC Paris

CLIGNEMENT 182 (22h30)

(Tribute de Blink 182 en FR – Brest/Quimper, FR)

Mettez votre cerveau en pause, sortez vos Vans et replongez en pleine crise d’adolescence avec Clignement 182, le seul cover band du monde ( et même de l’univers, Alien Exists t’sais) à avoir eu l’idée géniale – ou complètement débile – c’est selon – de traduire les paroles en français avec Google Traduction !

Crée en 2016 et fort de 2 albums sur lesquels figurent des invités de prestige tels que Andreas et Nicolas, Matthieu Bausson d’Ultra Vomit ou encore John IA Liday, le groupe Finistérien n’a de cesse de parcourir les routes de France de long en large pour présenter son spectacle de rock* dans lequel s’entrechoquent évidemment du punk rock puérile, des blagues débiles , des fausses notes, une grosse dose d’autodérision… Mais surtout les paroles des chansons qui s’affichent sur des écrans pendant le concert, pour que tout le monde comprenne enfin ce que raconte All the Small Things version « Toutes les petites choses ».

Bref, un karaoké punk francisé, bordélique et ultra convivial comme si Google Traduction avait monté un groupe avec tes potes du lycée. Alors ? Quel est mon âge encore ?

* Déconseillé à la team 1er degré

Les 3 influences : Blink 182, Didier Super & Les Wampas

https://clignement182.bandcamp.com/…/enlevez-vos…

https://www.youtube.com/soyproduction

DIRTY SHADES (21h30)

(Rock – Angoulême, FR)

Dirty Shades élabore un rock turbulent, exhortant à l’introspection par ses ambiances sombres et troublantes.

Ils affirment leur singularité entre textures déroutantes de guitare, section rythmique massive et frénésie vocale nécessaire, à fleur de peau.

Combinant harmonies planantes et noise subversive, ils proposent une expérience abrasive qui contraint au face à face avec ses émotions.

Les 3 influences : Brutus, METZ, The Guru Guru

https://dirtyshades.bandcamp.com/album/stuck-in-motion

https://www.youtube.com/@dirtyshadesmusic

AIE (20h30)

(Loserpunk – Paris, FR)

AIE, fer de lance du loserpunk, fera saigner les oreilles des crados avec son EP « OUILLE », assorti d’exclus toutes fraîchement sorties du four à crack ! Des riffs bourdonnants et des rythmes assourdissants, leur musique bigarrée est le fruit d’un mélange de punk simpliste, d’indie rock wish et de freestyles soundcloud de iencli. En recherche d’un avenir ? Vous ne tirerez rien de ce concert à part des titres provocateurs dignes des boloss les moins célèbres. Alors sortez les bouchons d’oreille, rangez les leçons de solfège et rejoignez la cohue !

Les 3 influences : Ramones, QOTSA, Poésie Zéro

https://linktr.ee/aie_punk

https://www.youtube.com/@AIE_PUNK

———————————

Samedi 17 Janvier 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Si vous êtes fan de… Blink 182, Poesie Zero & Sum 41

Le samedi 17 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

