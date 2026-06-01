Climat, agriculture, agrivoltaïsme : quels enjeux pour nos territoires ?, INP- AgroToulouse, Auzeville-Tolosane

Climat, agriculture, agrivoltaïsme : quels enjeux pour nos territoires ? Mercredi 10 juin, 19h00 INP- AgroToulouse Haute-Garonne

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00

Dans un contexte de dérèglement climatique de plus en plus marqué, les territoires d’Occitanie sont confrontés à des défis majeurs : nécessaire adaptation de l’agriculture, gestion de l’eau, préservation des paysages, lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes et production d’électricité d’origine renouvelable.

Pour éclairer ces enjeux, ICEA (Initiative Citoyenne pour les Energies Alternatives), en partenariat avec l’Agence Régionale Energie Climat (AREC) et le réseau Les Générateurs, organisent une Soirée d’échanges.

L’agrivoltaïsme désigne des installations permettant de produire de l’électricité d’origine solaire tout en maintenant une activité agricole sur les mêmes surfaces, avec l’objectif d’apporter des services aux cultures ou à l’élevage (amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas climatiques, amélioration du bien-être animal).

Cet événement réunira experts scientifiques, acteurs institutionnels et représentants du monde agricole afin de croiser les regards et nourrir les échanges autour des transformations en cours.

• Serge ZAKA – Agronome et Docteur en agroclimatologie

• Christian DUPRAZ – Chercheur à l’INRAE et pionnier de l’agrivoltaïsme

• Bertrand LOUP- Agriculteur et Vice-Président à la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne

• Grégoire GAUTIER – Adjoint au Directeur de la Direction- Départementale des Territoires de Haute- Garonne

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Devant le dérèglement climatique, il est nécessaire d’adapter l’agriculture. Pour éclairer cet enjeu, ICEA en partenariat AREC et le réseau Les Générateurs, organisent une Soirée d’échanges climat agrivoltaïsme

@Snapshot Freddy – Shutterstock