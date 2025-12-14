CLIMAT ET BIODIVERSITÉ Cabrières

CLIMAT ET BIODIVERSITÉ

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-05

Une exposition pour mieux comprendre les liens entre climat, nature et actions locales possibles face aux changements en cours.

Une exposition du CPIE des Causses Méridionaux

Issu d’une initiative locale, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) est une association ayant une connaissance fine du territoire sur lequel elle est implantée.

Le CPIE est un facilitateur stratégique territorial de la transition écologique.

Tout public .

English :

An exhibition to better understand the links between climate, nature and possible local actions in the face of ongoing change.

