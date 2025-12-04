Climat et économie dans un contexte de changement climatique Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes Mardi 16 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Une conférence débat sur le thème de la biodiversité et du climat aura lieu le 16 décembre de 17h à 19h30 dans l’amphi B du bâtiment 2A de l’Université de Rennes sur le campus de Beaulieu.

Nous aurons la chance d’accueillir deux intervenant-es :

– Anne-Charlotte Vaissière, docteur en économie écologique, Chargée de Recherche au CNRS, UMR6553 ECOBIO

– Guillaume Massé, océanographe, Chargé de Recherche au CNRS, UMR7205 ISYEB

La conférence prendra la forme d’un dialogue entre les intervenants en vue d’exposer la situation du climat et de l’économie écologique dans un contexte actuel de changement climatique. Enfin, un échange se fera avec le public sous forme de questions-réponses afin d’approfondir le débat.

Conf organisée par les étudiants de l’option EEEG (Master 2 BEE, parcours EFCE et IMABEE de l’Université de Rennes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-16T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-16T19:30:00.000+01:00

Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine