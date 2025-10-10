Climat Libé Tour Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Climat Libé Tour Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Climat Libé Tour

Du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025.

En fonction du programme. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Climat Libé Tour revient pour une troisième année consécutive à Marseille ! Comment réconcilier justice sociale et urgence climatique ? Libération continue de creuser la thématique les 10 et 11 octobre, à la Citadelle. Entre conférences, animations, soirée, débats et visites, découvrez le programme.



SAMEDI 11

Sieste sonore avec bruits roses à partir de 12h



Dans les jardins de la Citadelle face à la mer, installé·es dans des transats, plongez dans notre sélection de podcasts d’auteur·rices méditerranéen·nes. Des œuvres qui racontent la mer, ses rivages, ses imaginaires et ses bouleversements.



Débats

Classes populaires: comment rendre l’écologie enfin accessible? 11h→12h30

Comment faire entendre sa voix? 14h→15h30

Inégalités environnementales: qui paye vraiment le prix de la pollution? 15h30→16h30

A qui appartient la nature? 16h30→18h

Live Twitch en public et en direct 18h→20h

Ateliers

Villages des solutions à partir de 11h

Atelier pancartes 11h→12h30

Atelier Makesense: s’engager autrement, à travers les métiers qui changent la donne ! 14h→14h30

Fresque AquaNostrum 14h→15h

Atelier Ninety réparer plutôt que de jeter: des métiers pour un futur durable 15h→15h20

Réinventez votre carrière: découvrez les métiers qui sauvent la planète 16h→16h30

Visites de la Citadelle de Marseille

Visite faune, flore et fortifications 14h30→15h30

Visite historique 16h→17h





VENDREDI 10

Plusieurs ateliers sont prévus à destination de publics fermés: le Parlement génération transition pour les scolaires, la Mission Transition pour les agents publics de la ville de Marseille et l’atelier data journalisme avec l’OFB pour les étudiants en journalisme.



Cette journée se clôturera par la soirée d’ouverture du Climat Libé Tour.



Soirée d’ouverture du Climat Libé Tour

Sur réservation



18h→23h30



Food Court sauce Libé 18h→22h

AMALIA en live 19h→20h

Qui est qui ? , le jeu télé réinventé, par la compagnie Miskin Télé 20h→21h.

DJ set MC danse pour le climat b2b Remremx 21h30→23h30 .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur evenementiel@lacitadelle.org

English :

The Climat Libé Tour returns to Marseille! How can we reconcile social justice and the climate emergency? Libération continues to explore this theme, with conferences, events, evening events, debates and tours. Discover the program.

German :

Die Climat Libé Tour kehrt nach Marseille zurück! Wie können soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz miteinander in Einklang gebracht werden? Die Libération geht dem Thema weiter auf den Grund, mit Vorträgen, Animationen, Abendveranstaltungen, Debatten und Besichtigungen.

Italiano :

Il Climat Libé Tour torna a Marsiglia! Come conciliare giustizia sociale ed emergenza climatica? Libération continua a esplorare questo tema con conferenze, eventi, feste, dibattiti e tour. Scoprite di più sul programma.

Espanol :

¡El Climat Libé Tour vuelve a Marsella! ¿Cómo conciliar la justicia social y la emergencia climática? Libération sigue explorando esta cuestión, con conferencias, actos, fiestas, debates y giras. Más información sobre el programa.

