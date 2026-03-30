CLIMAT LIBE TOUR PARIS 2026 Spécial SANTE Académie du Climat Paris

Ce que nous respirons, ce que nous mangeons, l’eau que nous buvons ou même les produits ménagers ou de beauté que nous utilisons ont un impact sur notre santé et sur celle des générations à venir. La pollution de l’air favorise les maladies respiratoires, certains produits chimiques perturbent notre organisme, et la destruction des écosystèmes peut provoquer l’émergence de nouvelles maladies.

Pour mieux comprendre ces interactions, chercheurs et institutions parlent de «one health» (une seule santé) : notre santé est indissociable de celle des animaux, des végétaux et des écosystèmes. Ainsi, 25 % des pathologies chroniques comme les maladies respiratoires (asthme, bronchite chronique), cardiovasculaires, le diabète ou certains cancers (5 à 10 % selon Santé Publique France), et 75 % des maladies émergentes – Ebola, le virus Nipah, le Covid-19 ou le Zika, sont liées à des facteurs environnementaux. Pourtant, ces enjeux restent trop souvent relégués au second plan des politiques publiques et des débats médiatiques.

C’est pourquoi, avec le journal Libération et la direction de la santé publique de la Ville de Paris, nous vous proposons de venir échanger sur ces enjeux à l’Académie du Climat. Un temps fort pour mieux comprendre comment le changement climatique impacte la santé des individus et le système de soin, et pour explorer des pistes d’action concrètes et collectives.

Pendant deux jours, venez entre amis, en famille, ou solo, trouver des solutions concrètes au plus près de vous ! À travers des ateliers pratiques, des enquêtes immersives, des échanges en public… transformez en action les émotions qui vous traversent.

En présence de la militante écologiste Camille Etienne, Aure Atika, actrice, Fleur Breteau, activiste et porte-parole du collectif Cancer colère, Cécile Duflot, ancienne ministre et directrice générale d’Oxfam France, Emmanuel Grégoire, nouveau maire de la ville de Paris, Thomas Legrand, éditorialiste politique, Sanaa Saitouli, cofondatrice de Banlieues climat, Jean-François Corty, président de Médecins du monde, Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, Cécile Coulon, écrivaine, Marine Tondelier, secrétaire nationale les Écologistes, Dominique Bourg, philosophe, Olivier Thibault, directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB), Frédéric Keck, anthropologue, Eve Plenel, directrice de la santé publique de la Ville de Paris, Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, Rémi-Kenzo Pagès, journaliste et membre du collectif Enketo…

VENDREDI 10 AVRIL – SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DES CANCERS DES FEMMES SUR TWITCH ET EN PUBLIC

De 18 h 30 à 20h – Cancers des femmes : le temps de la colère ? Pour ouvrir la soirée, le philosophe et essayiste Eric La Blanche, auteur d’ »Osons la colère, éloge d’une émotion interdite par temps de crise planétaire » (éd. Actes Sud), prendra le pouls du public grâce à un vote en direct sur Twitch : à quel point sommes-nous en colère face aux crises environnementales et sanitaires ? Souvent décriée, la colère a pourtant une longue histoire. Pourquoi nos sociétés ont-elles appris à la contenir ? Pourquoi le pouvoir s’en méfie-t-il ? Et peut-elle devenir une force politique et collective ? La discussion se poursuivra avec trois invités engagés au cœur des combats de santé environnementale: Camille Etienne, militante écologiste, Fleur Breteau, activiste et porte-parole du collectif Cancer colère, et Xavier Coumoul, toxicologue à l’Université Paris Cité et à l’Inserm. Pollution, perturbateurs endocriniens, maladies liées à l’environnement : Pourquoi les cancers explosent-ils notamment chez les femmes ? Pesticides, PFAS, métaux lourds… l’environnement est-il un facteur central ? Qui en porte la responsabilité ? Pour clore la soirée, Cécile Duflot, ancienne ministre et directrice générale d’Oxfam France, nous offrira le mot de la fin. Rendez-vous animé par Caurentin Courtois, chef du service vidéo de Libération.

Cette discussion sera aussi en stream sur la chaine Twitch de Libération.

Après les débats, la fête ! avec Adrien Gallo et le Collectif Minuit 12

À partir de 20h – Performance du collectif Minuit 12, suivi d’un DJ set d’Adrien Gallo.

En première partie, on danse avec le Collectif Minuit 12 – compagnie de danse professionnelle le jour et collectif activiste la nuit – les corps prennent la parole. Une performance imaginée comme un banquet populaire, à la croisée de l’hospitalité, de la fête et de la mémoire collective, et célèbre le tissu comme élément porteur d’histoires. Prenez place !

En deuxième partie, on danse et on fait les groupies devant le DJ set d’Adrien Gallo. Avec les BB Brunes, Adrien Gallo redéfinit le rock français à l’aube des années 2000 et devient l’idole d’une génération avec plus d’un million d’albums vendus et une victoire de la musique. Depuis, il poursuit sa carrière en collectif et en solo. Quatre ans après son deuxième disque, il fait son grand retour avec Premiers souvenirs du futur.

SAMEDI 11 AVRIL – GRANDS DÉBATS – DISCUSSIONS OUVERTES – PROJECTIONS, PODCAST, BOOK CLUB – ATELIERS…

L’Académie du Climat et Libération vous proposent une diversité de formats pour comprendre, débattre et agir. Grands débats, échanges en petit comité, ateliers pratiques ou formats immersifs : chacun peut trouver sa place, que l’on vienne pour s’informer, partager son expertise ou passer à l’action.

GRANDS DEBATS



Un espace ouvert à toutes et tous pour prendre de la hauteur sur les grands enjeux qui lient climat et santé. Aux côtés de personnalités, scientifiques, responsables publics et acteurs de terrain, venez écouter, questionner et débattre des sujets qui nous concernent collectivement.

De 11h à 11h40 – Grand oral – Santé et environnement : les nouveaux maires sont-ils prêts ?

Tout juste sortis des urnes, les nouveaux maires sont-ils prêts à répondre aux enjeux de santé face au changement climatique ? Quels engagements prendront-ils pour protéger notre santé et leur territoire ? Sont-ils conscients de ce qui les attend ? Avec Florian Bercault, maire de Laval, Aurélie Mezière, maire de Plessé, Sandrine Cosserat, maire de Volonne.

Rencontre animée par Maud Benakcha, cheffe de service à Libération. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 11h30 à 13h – Grandir en ville : comment protéger nos enfants ?

La Convention internationale des droits de l’enfant oblige les Etats à garantir à tous les enfants le droit de vivre dans un environnement sain, rappelle la Défenseure des droits Claire Hédon (rapport 2024). Pourtant, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016, plus d’un quart des décès d’enfants de moins de 5 ans sont liés à l’environnement. A Paris, ville de la COP 21, que peut-on attendre des responsables politiques ? Comment réduire les expositions et préserver l’accès équitable à la santé face au changement climatique ?

Avec Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Ecologistes, Sanaa Saitouli, cofondatrice de Banlieues climat, François Veillerette, porte-parole de l’association Générations futures et Coumba Sarr, entrepreneuse et membre du collectif «Les Mamans pour le climat».

Rencontre animée par Aurore Coulaud, journaliste spécialisée dans les questions d’environnement à Libération. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 14h30 à 15h30 – Wanted : les moustiques attaquent !

Longtemps associés à de grandes crises sanitaires, les moustiques font leur retour dans notre quotidien. Le moustique tigre, présent sur une grande partie du territoire français, peut transmettre chikungunya, dengue ou Zika. Comment se propage le virus ? Doit-on s’inquiéter d’être piqué ? Dans une ville comme Paris, quelles politiques publiques protègent la population tout en respectant la planète et notre santé ?

Avec le Professeur Yazdan Yazdanpanah, infectiologue, chef du service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat – Claude-Bernard, Eve Plenel, directrice de la santé publique de la Ville de Paris, Sandrine Dupé, anthropologue, ingénieure de formation à l’université de Rennes, spécialiste des enjeux de santé-environnement et de politiques publiques.

Rencontre animée par Léa Dang, journaliste pour le magazine Socialter. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 15h30 à 17h – Six ans après le Covid : sommes-nous prêts à faire face à la prochaine crise sanitaire ?

L’émergence de virus comme Nipah, en Inde, rappelle que le risque n’est plus une hypothèse. Avec l’intensification des contacts entre humains, animaux et écosystèmes, à quoi doit-on se préparer ? Sommes-nous capables d’anticiper, d’absorber et de répondre durablement aux épidémies à venir ?

Avec Aurélien Rousseau, député et ancien ministre de la Santé, Frédéric Keck, anthropologue, auteur de Les animaux malades des humains, au procès des zoonoses (éd. Delcourt), Dominique Bourg, philosophe, et Olivier Thibault, directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB).

Rencontre animée par Nicolas Celnik, journaliste à Libération. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 17h à 18h – Money, money, money : quel coût l’inaction climatique a-t-elle sur notre santé ?

Nous savons chiffrer le coût du vieillissement ou de l’inaction climatique pour l’économie… mais qu’en est-il pour notre système de santé ? En France, 40 % de la recherche sur le cancer dépend de dons privés. Cette discussion explore le coût réel de l’inaction, ce qui pourrait être évité et comment financer un système capable d’anticiper les conséquences du changement climatique.

Avec Kévin Jean, épidémiologiste, professeur junior en santé et changements globaux à l’Ecole Normale Supérieure (PSL), auteur de A notre santé – La lutte contre le changement climatique n’est pas celle que vous croyez (Ed. Payot).

Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 18 heures à 18 h 45 – Rencontre exceptionnelle grand public. Emmanuel Grégoire face à Libé.

Le nouveau maire de la ville de Paris répond à nos journalistes et à vos questions dans le public. Santé face à l’impact des enjeux environnementaux : est-il prêt ? Quelles seront les réponses qu’il apportera sur ces enjeux pendant son prochain mandat ? Par où commencer ?

Rencontre animée par Thomas Legrand, éditorialiste politique à Libération. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

DISCUSSIONS OUVERTES : À VOUS LA PAROLE



Parce que les enjeux climat-santé se vivent aussi au quotidien, ces formats donnent la parole à celles et ceux qui agissent déjà, dans leur métier ou par leur engagement. Un espace pour partager expériences, difficultés, pratiques et solutions concrètes, et repartir avec des idées utiles.

De 12h à 13h – Soigner sans penser à l’environnement : est-ce encore possible ?

Echange de bonnes pratiques à destination des professionnels de santé et du grand public.

Prenez la place et faites-vous entendre. La santé ne se résume pas à des chiffres : elle dépend de l’habitat, du travail, de l’alimentation, de l’air et du stress social. Comment les médecins peuvent-ils intégrer ces enjeux dans leur pratique, renforcer la prévention et garantir l’accès aux soins sans creuser les inégalités ? Lors de cet échange une chaise vide sera installée sur scène : une invitation à prendre place pour faire entendre une voix absente – que ce soit la vôtre, celle du patient, du soignant, de l’environnement – et participer à la discussion.

Avec Jean-François Corty, président de l’association Médecins du monde, engagé avec l’observatoire écocitoyen de Sainte-Pazanne, Julie Chastang, médecin généraliste, secrétaire générale de l’Union syndicale des médecins de centres de santé et Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir. Et vous… Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

De 14h à 15h30 – Penser le racisme dans le traitement des scandales sanitaires.

Discussion à destination d’étudiants, de journalistes, et de professionnels de l’information ou du grand public.

Dans les coulisses du travail d’enquête d’un journaliste. Pourquoi certains scandales sanitaires occupent-ils la une, débouchent-ils sur des propositions de loi (comme ce fut le cas pour les PFAS), ou mobilisent-ils des millions de signatures (lors de la pétition contre la loi Duplomb autour de l’acétamipride), tandis que d’autres restent relégués aux marges ? Pourquoi certaines victimes parviennent-elles à être reconnues, quand d’autres demeurent invisibilisées ? A travers le cas du chlordécone aux Antilles, cette masterclass propose de poser frontalement la question du racisme environnemental : non pas comme une formule militante, mais comme une grille de lecture indispensable pour comprendre les hiérarchies d’attention, de compassion et de responsabilité dans nos sociétés.

Avec Luc Multigner, épidémiologiste et directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), Lydie Rauld, membre du Coaadep, collectif qui lutte pour la reconnaissance des droits des ouvriers agricoles empoisonnés au chlordécone, Jason Man, militant écologiste polynésien et cofondateur de l’association sociation Te Motu, et Hayat Mbouzid, du collectif Vietnam Dioxine.

Masterclass animée par Rémi-Kenzo Pagès, journaliste, membre du collectif Enketo. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat »

PROJECTIONS, PODCAST ET BOOK CLUB



Comprendre autrement, c’est prendre du recul et s’inspirer. À travers des projections, des écoutes de podcasts, des enquêtes ou des rencontres avec des auteurs et journalistes, ces moments permettent d’explorer les enjeux climat-santé sous des angles sensibles, documentés et accessibles.

*De 14h à 15h30 – Projection en avant-première de Tchernobyl, une tragédie sans fin, une série documentaire inédite de David Korn-Brzoza, suivie d’un débat grand public. 40 ans après l’explosion qui a changé le monde, Tchernobyl reste une menace. Cette série documentaire plonge au cœur de la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire, une tragédie qui resurgit dramatiquement aujourd’hui en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie, quand les centrales deviennent des champs de bataille. A découvrir prochainement sur France Télévisions.

Projection suivie d’une discussion grand public. Inscription recommandée ici !

*De 15h30 à 16h30 – Projection en avant-première de l’émission Sale temps pour la planète du journaliste et réalisateur Morad Aït-Habbouche. Comment le territoire d’Ille-et-Vilaine, en Bretagne, façonné par la mer et les intempéries, se fragilise sous l’effet du changement climatique ? A travers plusieurs témoignages, le réalisateur met en lumière un quotidien rythmé par la montée des eaux, les tempêtes et les inondations. Le documentaire souligne la résilience des acteurs locaux, tout en posant une question centrale : comment continuer à vivre durablement dans un environnement de plus en plus instable ?

Projection grand public, à partir de 10 ans. Inscription recommandée ici !

De 15h à 16h – Le Book Club de Libé. Discussion grand public avec l’écrivaine Cécile Coulon. Autrice et poétesse parmi les plus remarquées de sa génération, Cécile Coulon s’est imposée dans le paysage littéraire français par une écriture puissante, poétique et ancrée dans les paysages et les mythologies rurales. Elle construit une œuvre saluée par la critique, notamment avec Trois Saisons d’orage, prix des Libraires 2017, ou Une bête au paradis. Elle explore également la poésie, récompensée par le Prix Apollinaire pour Noir Volcan.

Animé par la journaliste et autrice Lauren Malka, l’échange portera sur son dernier roman, le Visage de la nuit (éd. L’Iconoclaste), ainsi que sur son univers littéraire qui explore les âmes, les corps et la puissance de la nature. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat » ici !

De 16h30 à 17h30 – Rencontre avec les journalistes du service enquête de Libération. Rencontre avec les journalistes du service enquête de Libération. Pressions, dissimulations, écrans de fumée et stratégies de brouillage : enquêter sur la santé environnementale exige de naviguer entre des intérêts puissants et des réalités souvent cachées. Trois journalistes du service enquête de Libération partagent les investigations qui ont mis en lumière des enjeux sanitaires majeurs. Emmanuel Fansten reviendra sur le trafic de terres polluées du Grand Paris. Marie Piquemal détaillera les dessous de l’incinérateur de d’Ivry‑sur‑Seine et racontera ses enquêtes sur les bébés nés sans bras et les dossiers liés à l’amiante. Ensemble, ils révéleront l’importance de l’investigation, essentielle pour documenter les risques environnementaux et leurs conséquences sur la santé publique.

Discussion à destination des curieux de l’information. Inscription recommandée sur samedi 11 avril – « journée de débat » ici !

À 17h – Rencontre avec Aure Atika, et découverte en avant-première du «Fil vert», le podcast des solutions pour l’environnement réalisé par Libération, en présence de l’actrice.

Un anti Rendez-vous en terre inconnue, qui s’attache à ausculter notre environnement proche. Derrière le micro, la journaliste Aurore Coulaud sillonne la France toute l’année à bord du Climat Libé Tour à la rencontre de celles et ceux qui tentent de trouver des réponses concrètes aux défis climatiques. Dans ce premier épisode, elle explore la forêt de la Massane (en Occitanie), l’une des dernières forêts françaises en libre évolution qui n’a pas été touchée par l’Homme depuis au moins 150 ans. Dans cette aventure, elle a embarqué l’actrice Aure Atika et la conservatrice de ce sanctuaire, Diane Sorel. Toutes trois seront présentes ce samedi pour partager leurs impressions, leurs émotions, et interroger : que se passe-t-il quand l’Homme accepte de s’effacer ? Avec la participation de Lauren Provost, directrice adjointe de rédaction en charge du numérique à Libération. Inscription recommandée ici !

LES ATELIERS

*De 11h à 13h – Elémentaire mon cher Watson : enquêtez sur la pollution industrielle !

Le temps d’un jeu à destination (à partir de la 4e), mettez vous dans la peau d’un journaliste enquêteur sur la piste d’une pollution industrielle : comment démêler les vrais des faux témoignages pour comprendre d’où vient la contamination ? Qui est responsable ? Quelles sont les conséquences ? Accompagné d’un journaliste d’Enketo (collectif de 15 journalistes indépendants enquêtant depuis trois ans sur les pollutions industrielles) et ayant révélé des cas comme les PFAS, le chlorure de vinyle monomère dans l’eau potable ou le cadmium dans l’alimentation, vous apprendrez à travailler avec un lanceur d’alerte sans le mettre en danger, à croiser les sources et à poser les bonnes questions…

Jeu animé par la journaliste Mathilde Picard du collectif Enketo. Inscription (obligatoire) ici !

*De 11h à 12h – Do It with Experts. Pollen, allergies et climat : comment se protéger ?

Pollens et pollution sont partout, et le changement climatique accentue les risques pour notre santé. Certaines prévisions suggèrent que d’ici 2050, jusqu’à la moitié de la population européenne pourrait être touchée par des allergies respiratoires. Mais comment ces particules peuvent-elles déclencher asthme et réactions allergiques, et pourquoi les manifestations diffèrent-elles selon les personnes ? Avec Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm et professeure d’épidémiologie environnementale, découvrez les mécanismes clés, les fausses idées et les bonnes pratiques au quotidien. Inscription (obligatoire) ici !

*De 14h à 17h – Do It with Experts. Apprendre à chasser tous les polluants.

Quels liens entre notre exposition quotidienne aux polluants et l’«épidémie» de maladies chroniques soulignée par l’OMS ? En quoi les perturbateurs endocriniens constituent-ils une menace ? La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des solutions pour préserver notre santé et la planète. Alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, objets du quotidien : comment repérer les polluants et adopter des alternatives plus saines ? En bonus, vous êtes invité à réaliser un produit ménager maison. Avec Clémence Pouclet, formatrice en santé environnementale et autrice dePetite Bible de santé environnementale (éd. Souccar).

Session à 14h et à 15h30 Inscription (obligatoire) ici !

*De 14h30 à 16h30 – Cercle de parole. Vous êtes éco-anxieux ? Parlons-en !

Le changement climatique et les pollutions ont déjà des effets sur notre santé et peuvent susciter inquiétude, colère ou éco-anxiété. Comment protéger nos enfants, notre corps et le vivant face à ces crises silencieuses mais bien réelles ? Nous vous proposons un cercle de parole sans limite d’âge pour partager nos ressentis, nos questions et nos expériences dans un espace inspiré des groupes d’entraide. L’occasion de réfléchir ensemble à d’autres façons de vivre et de consommer. Avec les Capitalistes anonymes et Cataliz

Inscription recommandée ici !

*À 14h, 15h et 16h (30 minutes ) – Fabriquer un produit zéro déchet – sans inscription

Vous allez fabriquer un produit naturel zéro déchet (baume à lèvre, lessive, etc) et découvrir les enjeux qui se cachent derrière la production et l’utilisation d’objets à usage unique, notamment les contenants. L’atelier questionne également la notion de déchet et fait le lien entre le produit réalisé et les enjeux associés.

*De 14h à 17h – Atelier couture – 10 places

Venez vous sensibiliser à la couture et au réemploi du textile. Cet atelier vous permet de vous initier à des techniques simples de réparations ou de customisations de vos vêtements préférés. Inscription (obligatoire) ici !

*De 14h30 à 15h30 / 16h à 17h – Visite ludique de l’Académie du Climat – 15 personnes

Venez découvrir l’Académie du climat en répondant à 3 questions. Qu’est ce que le changement climatique ? Comment l’atténuer ? Comment s’y adapter ? Durant cette visite nous déambulerons dans les salles afin de vous présenter nos moyens de sensibilisations , d’actions et d’adaptation.

Un événement co-organisé par l’Académie du Climat, la Direction de la Santé Publique de la Ville de Paris et le journal Libération, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, le groupe VYV, la Fondation Jean-Jaurès, Le Lierre, l’ONG Oxfam France, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), France Télévisions, le magazine Socialter et la société Crisotech.

Cet événement co-organisé par l’Académie du Climat, la Direction de la Santé Publique de la Ville de Paris et le journal Libération, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, le groupe VYV, la Fondation Jean-Jaurès, Le Lierre, l’ONG Oxfam France, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), France Télévisions, le magazine Socialter et la société Crisotech.

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

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Comment grandir en ville, se préparer à une prochaine épidémie, protéger sa santé face au changement climatique…? Venez apprendre, débattre et même danser à l’occasion de l’étape parisienne du Climat Libé Tour édition 2026. Pour la 4e année consécutive, ce festival grand public des solutions écologiques, initié par le journal Libération, propose une programmation inédite consacrée aux liens entre environnement et santé.

Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

samedi

de 11h00 à 18h45

vendredi

de 18h30 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T18:30:00+02:00_2026-04-10T22:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T18:45:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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