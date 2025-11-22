Climatosoup festival des solidarités Rue du Général de Gaulle Bréhal

Climatosoup festival des solidarités

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal Manche

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Une soirée conviviale et engagée autour des enjeux climatiques !

11e édition de notre événement annuel Climatosoup, organisée par le CCFD-Terre Solidaire, Les Jardins de Boura et Les Amis de Kamsar, dans le cadre du Festival des Solidarités.

Cette année, nous explorerons la thématique

Le changement climatique quand nos actions locales ont un impact sur les pays du Sud ? .

Au programme

– 18h-19h Stands et ateliers participatifs

– 19h-20h Soupe et dessert partagés

– 20h-22h Conférence de M. Gresselin, hydrogéologue et membre du GIEC normand

Un moment de partage, de réflexion et de solidarité, pour comprendre les liens entre nos choix quotidiens et les réalités climatiques mondiales. .

Rue du Général de Gaulle Halle au Blé Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 49 89 78 climatosoup-brehal@mailo.com

