Climax V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil

Climax

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 20:30:00

fin : 2026-03-15 21:35:00

Date(s) :

2026-03-15

Tout public

Compagnie Zygomatique

Avec Climax, les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité.

Le résultat un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité…

Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobaties et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde et humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent. .

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d'Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est +33 3 26 83 13 91

