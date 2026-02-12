CLIMAX (Quand le rire décarbonne) La Halle Dieulefit

CLIMAX (Quand le rire décarbonne)

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime.

Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.

.

La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 56 97 30 accueil@lahalledieulefit.fr

English :

A total show at the crossroads of theater, dance, song and mime.

With Climax, Compagnie Zygomatic uses humor as a weapon of massive reflection on a burning issue: climate change.

