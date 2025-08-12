Climax, spectacle burlesque musical Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-28 20:15 – 21:25

Gratuit : non De 14 € à 26 € Tout public

Les artistes mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. Le résultat : un état du monde qui chatouille les limites de notre civilisation et nous entraîne au sommet des diagrammes. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.Avec Climax**, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant : le dérèglement climatique.**Durée : 1h10À partir de 9 ansDes séances scolaires sont programmées pour ce spectacle les 27 et 28 avril | Contactez Alexandra Dugot alexandra@theatre100noms.comRéservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/