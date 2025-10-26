Climopoly Académie du climat Paris

Tu aimes jouer ? Tu aimes créer ? Viens inventer ton propre jeu de plateau écologiques et fabrique le grâce aux machines du FabLab !

Apprend à dessiner tes visuels sur Illustrator et à les modéliser grâce aux machines du FabLab !

L’atelier est plutôt pour 12-18 ans, mais ce n’est pas rigide.

Plateau, pions fabriqués avec l’imprimante 3D, cartes et même une petite pochette de rangement : tu repartiras avec tout ce que tu as créé !

L’atelier se déroule sur 5 samedis

du 17 janvier au samedi 14 février

Il faut être présent à toutes les séances.

Il faut choisir son créneau : soit de 10h30 à 13h30 soit de 15h à 18h

Inscriptions jusqu’au 15 janvier

Invente ton propre jeu de plateau et trouve les solutions aux enjeux écologiques des transports et de la vie en ville !

Du samedi 17 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

gratuit Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Date(s) :

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris https://www.facebook.com/search/top?q=tumo%20paris