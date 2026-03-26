Clin d’oeil des Médiathèques Médiathèque Beauzac

Clin d’oeil des Médiathèques

Médiathèque Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Une lecture-spectacle autour de la thématique Les animaux et nous proposée par les médiathécaires du territoire. Dès 4 ans sur inscription. Inscription conseillée 04 71 61 50 34.

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Médiathèque Avenue Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

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English :

A reading-show on the theme of Animals and Us , organized by the region’s multimedia librarians. Ages 4 and up, registration required. Registration recommended 04 71 61 50 34.

L’événement Clin d’oeil des Médiathèques Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron