Clin d’oeuvre Rue du Château Pau
Clin d’oeuvre Rue du Château Pau mercredi 24 décembre 2025.
Clin d’oeuvre
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
A la découverte de Alexandre Evariste Fragonard (1780-1850), fils du grand Fragonard et talent multiple. artiste très prolifique dans le domaine des arts graphiques, attentif aux progrès techniques de son temps et favorisé par tous les régimes. Sa peinture a souffert de la comparaison avec le génie de celle de son père, mais elle mérite qu’on s’y attarde. Les collections du château de Pau invitent à ce détour, au moment où
Fragonard fils connaît son apogée, sous la Restauration.
Une présentation exceptionnelle par le conservateur du Musée national. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
English : Clin d’oeuvre
German : Clin d’oeuvre
Italiano :
Espanol : Clin d’oeuvre
L’événement Clin d’oeuvre Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau