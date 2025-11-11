Clin d’oeuvre Rue du Château Pau

Clin d’oeuvre

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

A la découverte de Alexandre Evariste Fragonard (1780-1850), fils du grand Fragonard et talent multiple. artiste très prolifique dans le domaine des arts graphiques, attentif aux progrès techniques de son temps et favorisé par tous les régimes. Sa peinture a souffert de la comparaison avec le génie de celle de son père, mais elle mérite qu’on s’y attarde. Les collections du château de Pau invitent à ce détour, au moment où

Fragonard fils connaît son apogée, sous la Restauration.

Une présentation exceptionnelle par le conservateur du Musée national. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

English : Clin d’oeuvre

German : Clin d’oeuvre

Italiano :

Espanol : Clin d’oeuvre

L’événement Clin d’oeuvre Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau