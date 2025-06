Clinch Rouen 13 juillet 2025 17:00

Seine-Maritime

Clinch Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-13 19:30:00

Date(s) :

2025-07-13

– Spectacle Cie Eolienne

Utilisé dans l’univers de la boxe, le clinch désigne le fait de saisir son adversaire ou de se rapprocher pour se coller à lui afin de l’empêcher de combattre. Il est souvent utilisé en boxe anglaise lorsque les fighters commencent à fatiguer, ou pour exaspérer l’adversaire et casser le rythme imposé. Au corps à corps, un homme et une femme se jaugent et s’affrontent sur une piste ronde, ring et théâtre de leurs négociations.

– Spectacle Cie Eolienne

Utilisé dans l’univers de la boxe, le clinch désigne le fait de saisir son adversaire ou de se rapprocher pour se coller à lui afin de l’empêcher de combattre. Il est souvent utilisé en boxe anglaise lorsque les fighters commencent à fatiguer, ou pour exaspérer l’adversaire et casser le rythme imposé. Au corps à corps, un homme et une femme se jaugent et s’affrontent sur une piste ronde, ring et théâtre de leurs négociations. .

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Clinch

? Show by Cie Eolienne

Used in the world of boxing, the « clinch » refers to the act of grabbing your opponent or closing in on him to prevent him from fighting. It is often used in English boxing when fighters start to tire, or to exasperate the opponent and break the rhythm imposed. In hand-to-hand combat, a man and a woman confront each other on a round ring, the stage for their negotiations..

German :

? Schauspiel Cie Eolienne

Der Clinch ist ein Begriff aus dem Boxsport und bedeutet, dass man seinen Gegner packt oder sich an ihn heranpirscht, um ihn am Kämpfen zu hindern. Im englischen Boxen wird er oft eingesetzt, wenn die Kämpfer müde werden, oder um den Gegner zu ärgern und das Tempo zu unterbrechen. Im Nahkampf messen sich ein Mann und eine Frau auf einer runden Bahn, dem « Ring » und Schauplatz ihrer Verhandlungen, und kämpfen gegeneinander

Italiano :

? Mostra di Cie Eolienne

Utilizzato nel mondo della boxe, il « clinch » si riferisce all’atto di afferrare l’avversario o di chiudersi su di lui per impedirgli di combattere. Viene spesso utilizzato nella boxe inglese quando i pugili iniziano a stancarsi, o per esasperare l’avversario e rompere il ritmo imposto. Nel combattimento corpo a corpo, un uomo e una donna si affrontano su un ring rotondo, teatro delle loro trattative..

Espanol :

? Mostrar por Cie Eolienne

Utilizado en el mundo del boxeo, el « clinch » designa el acto de agarrar al adversario o de acercarse a él para impedirle luchar. Suele utilizarse en el boxeo inglés cuando los púgiles empiezan a cansarse, o para exasperar al adversario y romper el ritmo impuesto. En el combate cuerpo a cuerpo, un hombre y una mujer enfrentan sus ingenios sobre un ring redondo, teatro de sus negociaciones?

L’événement Clinch Rouen a été mis à jour le 2025-06-23 par Seine-Maritime Attractivité