CLING ! La bande dessinée parle cash Monnaie de Paris Paris

Picsou plonge dans son coffre-fort. Les Dalton braquent une banque. Tintin court après un trésor qui n’existe peut-être pas. Largo Winch hérite d’un empire. Gaston Lagaffe déclare la guerre aux parcmètres. Depuis toujours, la bande dessinée raconte l’argent à travers ses personnages les plus iconiques.

Du 10 avril au 6 septembre 2026, la Monnaie de Paris consacre une grande exposition à cette relation passionnante, drôle et parfois explosive avec CLING ! La bande dessinée parle cash. Des ruées vers l’or à la finance invisible contemporaine, du lingot à la fausse monnaie, la bande dessinée agit comme un miroir de nos sociétés, oscillant sans cesse entre critique sociale et succès populaire.

Rassemblant plus de 250 œuvres issues de collections publiques et privées, l’exposition explore deux siècles de création, des strips de presse américaine aux mangas, en passant par la BD franco-belge et les comics.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Lucas Hureau et Damien MacDonald. La Monnaie de Paris, organisatrice de l’exposition, en a confié la production déléguée à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI).

Thèmes & archétypes de l’exposition

L’exposition s’articule autour de huit grandes figures, autant de héros et d’anti-héros familiers qui traversent l’histoire du neuvième art :

Les Aventuriers , de la chasse au trésor aux ruées vers l’or

, de la chasse au trésor aux ruées vers l’or Les Voleurs , figures comiques ou inquiétantes, des Dalton aux Rapetou

, figures comiques ou inquiétantes, des Dalton aux Rapetou Les Joueurs , pris entre hasard, triche et destin

, pris entre hasard, triche et destin Les Épargnants , de la tirelire enfantine au coffre-fort

, de la tirelire enfantine au coffre-fort Les Milliardaires , fascinants et ambigus, de Picsou à Largo Winch

, fascinants et ambigus, de Picsou à Largo Winch Les Marginaux , champions de la débrouille et de l’antisystème

, champions de la débrouille et de l’antisystème Les Faussaires , faux-monnayeurs et maîtres de l’illusion

, faux-monnayeurs et maîtres de l’illusion Les Alchimistes, pour qui la vraie richesse est celle de l’imaginaire

Chacun des huit archétypes a fait l’objet d’une commande inédite à huit auteurs et autrices contemporains : Ugo Bienvenu, Blutch, Coco, Nicolas de Crécy, Florence Cestac, Anouk Ricard, Thomas Ott et Catherine Meurisse.

Au fil du parcours, le visiteur croisera aussi Tintin, Astérix, Lucky Luke, Picsou, Batman, les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, mais aussi les Freak Brothers, Lupin III, Blueberry, Corto Maltese ou encore des figures majeures du manga et de la BD underground.

Aventuriers, voleurs, milliardaires, marginaux… Quand la bande dessinée parle d’argent.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

mercredi

de 11h00 à 21h00

mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant

De 0 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-14T11:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T11:00:00+02:00_2026-04-15T21:00:00+02:00;2026-04-16T11:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-28T11:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T21:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-05T11:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-12T11:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T11:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-19T11:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-26T11:00:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00;2026-05-28T11:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T11:00:00+02:00_2026-05-29T18:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00;2026-06-02T11:00:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-03T11:00:00+02:00_2026-06-03T21:00:00+02:00;2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-09T11:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-16T11:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T11:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00;2026-06-18T11:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-02T11:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-09T11:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-11T11:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-12T11:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T11:00:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-14T11:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T18:00:00+02:00;2026-08-16T11:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00;2026-08-18T11:00:00+02:00_2026-08-18T18:00:00+02:00;2026-08-19T11:00:00+02:00_2026-08-19T21:00:00+02:00;2026-08-20T11:00:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T11:00:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00;2026-08-23T11:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T21:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-08-30T11:00:00+02:00_2026-08-30T18:00:00+02:00;2026-09-01T11:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T21:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00;2026-09-06T11:00:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00

Monnaie de Paris 11, quai de Conti 75006 Paris



Afficher la carte du lieu Monnaie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

