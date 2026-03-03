Clinique des Plantes Mendi, le jardin de tous Anglet

Clinique des Plantes

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La Clinique des Plantes revient chez Mendi pour une journée entièrement consacrée à la santé des plantes à l’approche du printemps.

Au programme stands de conseils (arrosage, engrais, taille…), diagnostics personnalisés et conférences gratuites sur inscription.

Pour la première fois, une conférence inédite sur la plantation sera animée par Maxime, avec deux créneaux au choix à 10h30 ou 14h, au cœur des serres. Les places étant limitées, l’inscription par SMS est obligatoire.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront également faire diagnostiquer leurs plantes grâce à une photo et repartir avec des solutions adaptées. Une occasion idéale pour préparer ses plantations et échanger avec des passionnés du monde végétal. .

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 30 92 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clinique des Plantes

L’événement Clinique des Plantes Anglet a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Anglet