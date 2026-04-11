Saint-Mathieu

Clinique informatique

Mairie Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Ordinateur lent ? Tablette qui ne fonctionne pas comme prévu ? Problèmes avec votre smartphone ? Internet lent ? Vous ne savez pas comment utiliser au mieux vos logiciels ? Ou toute autre question, aussi étrange soit-elle (notre équipe aime les défis !) ? Venez dans notre clinique, nous pourrons peut-être vous aider ! .

Mairie Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine infotek@cultureentete.fr

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English : Clinique informatique

L’événement Clinique informatique Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Ouest Limousin