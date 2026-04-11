Clinique informatique Saint-Mathieu
Clinique informatique Saint-Mathieu samedi 11 avril 2026.
Saint-Mathieu
Clinique informatique
Mairie Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Ordinateur lent ? Tablette qui ne fonctionne pas comme prévu ? Problèmes avec votre smartphone ? Internet lent ? Vous ne savez pas comment utiliser au mieux vos logiciels ? Ou toute autre question, aussi étrange soit-elle (notre équipe aime les défis !) ? Venez dans notre clinique, nous pourrons peut-être vous aider ! .
Mairie Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine infotek@cultureentete.fr
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English : Clinique informatique
L’événement Clinique informatique Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Ouest Limousin