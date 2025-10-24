CLINTON FEARON – LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

CLINTON FEARON Début : 2025-10-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Après un bel album acoustique en 2024 («Survival Vibration», en duo inédit avec le talentueux guitariste KUBIX), CLINTON FEARON revient avec «Jah is Love», enregistré avec THE RIDDIM SOURCE, et la section cuivre de DANAKIL sur certains morceaux ! Chaque chanson de CLINTON FEARON est un message fort venant du coeur d’un homme qui consacre sa vie à rendre le monde meilleur à son échelle. Ses chansons, souvent politiques, n’en sont pas moins fondamentalement chaleureuses, portées par une foi en l’humanité et en l’amour qui semble inébranlable. Avec ses lignes de basse implacables, sa musique ciselée et sa poésie, il ouvre le reggae à un public plus large qui aime tout simplement ses belles chansons.

LE KUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, Avenue Aristide Briand 27000 Evreux 27