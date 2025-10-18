CLINTON FEARON MALIKAL – L’ODEON Tremblay En France

CLINTON FEARON MALIKAL Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

CLINTON FEARON Clinton Fearon est un musicien, auteur, compositeur et chanteur jamaïcain, actif depuis son adolescence. Il débute sa carrière à 19 ans en tant que bassiste, chanteur et parolier du mythique groupe The Gladiators, avec lequel il enregistre de nombreux classiques du reggae. Parallèlement, il travaille dans les plus grands studios de Jamaïque, comme Studio One ou Black Ark, où il compose des lignes de basse pour des artistes majeurs tels que Yabby You, Jimmy Riley ou Max Romeo. En 1987, il s’installe à Seattle et fonde d’abord The Defenders, puis son propre groupe, Clinton Fearon & The Boogie Brown Band. Depuis 2019, il collabore avec le backing-band européen The Riddim Source, avec lequel il enregistre ses derniers albums.Avec quinze albums à son actif, Clinton Fearon tourne sur tous les continents et s’impose comme une figure incontournable du reggae. Il collabore avec des artistes internationaux comme Alpha Blondy, Mike Love ou Danakil. En 2024, il sort l’album acoustique Survival Vibration en duo avec le guitariste Kubix, suivi de Jah is Love en 2025. Artiste engagé, ses chansons transmettent des messages forts, politiques et humanistes, toujours portés par une foi profonde en l’amour et en la dignité humaine. Son style, mêlant lignes de basse puissantes, mélodies soignées et poésie, rend sa musique à la fois profonde et accessible. PREMIERE PARTIE : MALIKAL Surnommé le soulman des tropiques , Malikal, invite son public à la Rencontre, un Partage dans la Joie et surtout une expérience inoubliable pour les amateurs de musique du monde entier. Ce voyage musical est bien plus qu’un simple concert c’est une aventure qui enrichit l’âme et rapproche les cœurs.BAR SUR PLACE // A 25 min de Paris Gare du Nord via RER B // Station Vert Galant

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93