Clinton Fearon + Mirna L’Atelier Cluses
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 00:00:00
2025-11-14
Chaque chanson de CLINTON FEARON est un message fort venant du cœur d’un homme qui consacre sa vie à rendre le monde meilleur à son échelle.
L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr
English : Clinton Fearon + Mirna
Every CLINTON FEARON song is a powerful message from the heart of a man who dedicates his life to making the world a better place.
German :
Jeder Song von CLINTON FEARON ist eine starke Botschaft aus dem Herzen eines Mannes, der sein Leben dem Ziel widmet, die Welt nach seinen Maßstäben zu einem besseren Ort zu machen.
Italiano :
Ogni canzone di CLINTON FEARON è un potente messaggio dal cuore di un uomo che ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto migliore.
Espanol :
Cada canción de CLINTON FEARON es un poderoso mensaje salido del corazón de un hombre que ha dedicado su vida a hacer del mundo un lugar mejor.
