Clinton Fearon New Morning Paris

Né en Jamaïque, Clinton est devenu le bassiste, chanteur et parolier des mythiques Gladiators à l’âge de 19 ans. Il a passé 18 ans avec le groupe et a signé plusieurs chansons avec cette formation, des succès et des classiques comme « Chatty Chatty Mouth », « Richman Poorman », « On The Other Side », « Can You Imagine How I Feel », « Let Jah Be Praised », « One Love », « Untrue Girl », et bien d’autres.

Après un bel album acoustique en 2024 (« Survival Vibration », en duo inédit avec le talentueux guitariste Kubix), Clinton Fearon revient déjà avec « Jah is Love », enregistré avec The Riddim Source.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 26.40 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T20:00:00+02:00_2025-11-06T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251106-6279-clinton-fearon-the-riddim-source.html