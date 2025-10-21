CLIO – La Maroquinerie Paris

CLIO – La Maroquinerie Paris mardi 21 octobre 2025.

CLIO Début : 2025-10-21 à 19:30. Tarif : – euros.

uGo & Play présente : CLIODepuis la révélation d’un premier album, Clio, en 2016, la confirmation de Déjà Venise (2019) et de L’amour hélas (2021) et comme d’autres autrices-compositrices avant elle, de Kate Bush à Tori Amos, Clio mène son travail d’écriture en solitaire, entre Paris et chez elle, dans ce qu’elle appelle son « atelier permanent de construction de chansons ». Ce qui n’empêche guère ses chansons de séduire un large public grâce à l’accessibilité du streaming, on écoute Clio à Bruxelles, Montréal, Mexico, Istanbul ou encore Santiago !Faussement légère, bénéficiant de l’immédiateté de la pop britannique cultivée par des Jane Birkin, Etienne Daho et autres Françoise Hardy, sa pop se déploie pleinement dans son quatrième album, Carambolages. Du nom d’un duo enregistré avec Alex Beaupain, avec qui elle partage une estime mutuelle, l’importance prêtée aux mots, la joie ressentie à faire (et à faire écouter) la musique, parfois avec une autre voix que la sienne.Clio déroule « la vie parallèle de l’écriture ». Et c’est drôlement beau.Aucun vestiaire sur placeSuite à la réalisation de travaux d’accessibilité, La Maroquinerie est désormais autorisée à accueillir des UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants). Merci de contacter la salle avant d’acheter vos places de concert.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75