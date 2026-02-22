Clipping -Journée Internationale de la Francophonie Centre Culturel Jean Gagnant Limoges

Clipping -Journée Internationale de la Francophonie

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-20

Les Francophonies Des écritures à la scène, pôle de ces créations francophones, vous donnent rendez-vous pour célébrer la francophonie et découvrir de nouvelles écritures contemporaines.

Lecture de texte par Israël Nzila

Direction de lecture Yaya Mbilé Bitang

C’est l’histoire de Do, une femme qui perd son bébé un jour de marché, dans une ville du continent africain. Les recherches restent vaines. La panique enfle. Puis, le doute s’installe. Est-elle vraiment la mère ? Pourquoi l’enfant qu’elle désigne ne la reconnaît-il pas ? Peu à peu, tout se dérègle en elle, comme un son qui arrive à saturation.

Gratuit sur réservation.

Hélène de la Librairie Tartinerie de Sarrant et Nicolas du food truck Crepe’n roll vous accompagneront durant tout l’évènement dès 15h30. .

