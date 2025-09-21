Clips historiques Office du tourisme Bandol Bandol

Clips historiques Office du tourisme Bandol Bandol dimanche 21 septembre 2025.

Clips historiques Dimanche 21 septembre, 10h00 Office du tourisme Bandol Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T12:+

Présentation des nouveaux clips historiques

1. Le buste d’Alfred Vivien – 2. Le stade André Deferrari.

3. La villa Lumen de Louis Lumière – 4. La galerie Ravaisou

5. Le monastère – 6. La gare

par Jean-Marie Schneider

Office du tourisme Bandol Alfred Vivien 83150 Bandol Bandol 83150 Le Château Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentation des nouveaux clips historiques