Cloches de porcelaine (8-12 ans), Cathédrale Saint-Étienne, Limoges

Cloches de porcelaine (8-12 ans) 4 et 11 avril Cathédrale Saint-Étienne Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

DING DANG DONG !

À partir de pièces en porcelaine, les enfants concevront un carillon dans l’esprit des fêtes de Pâques avec l’Association Peanuts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

© Peanuts