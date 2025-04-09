Clock Les Horloges du Vivant Bourges

L’exposition « Clock Les horloges du vivant » explore les rythmes biologiques qui régissent toutes les formes de vie sur Terre. Découvrez comment les plantes, les animaux et les humains s’adaptent aux transformations de l’environnement grâce à des mécanismes internes de mesure du temps.?

Explorez plus de cinquante installations interactives réparties sur cinq espaces thématiques Végétal Cet espace permettait d’explorer les rythmes biologiques des plantes, comme le mouvement des tournesols suivant le soleil. Animal Les visiteurs pouvaient en apprendre davantage sur les comportements animaux liés aux rythmes biologiques, tels que les migrations et les parades. Humain Cet espace offrait des activités pour comprendre les rythmes biologiques humains, y compris le sommeil et les cycles hormonaux.? Sommeil Une section dédiée au sommeil, mettant en lumière son importance et les effets des perturbations sur la santé.? Horloges Une conclusion sur les différentes horloges biologiques présentes dans le vivant et leur rôle essentiel. 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr

English :

The « Clock: Clocks of the Living » exhibition explores the biological rhythms that govern all forms of life on Earth. Discover how plants, animals and humans adapt to changes in the environment thanks to internal time-keeping mechanisms..

German :

Die Ausstellung « Clock: Die Uhren des Lebens » erforscht die biologischen Rhythmen, die alle Lebensformen auf der Erde bestimmen. Entdecken Sie, wie sich Pflanzen, Tiere und Menschen durch interne Zeitmessungsmechanismen an veränderte Umweltbedingungen anpassen…

Italiano :

La mostra « Clock: orologi della vita » esplora i ritmi biologici che regolano tutte le forme di vita sulla Terra. Scoprite come piante, animali ed esseri umani si adattano ai cambiamenti dell’ambiente grazie a meccanismi interni di misurazione del tempo..

Espanol :

La exposición « Reloj: los relojes de la vida » explora los ritmos biológicos que rigen todas las formas de vida en la Tierra. Descubre cómo plantas, animales y humanos se adaptan a los cambios del entorno gracias a mecanismos internos de medición del tiempo…

