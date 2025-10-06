CLOCLO FOREVER – LE PALAIS D’AURON Bourges

CLOCLO FOREVER Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

SHOWS AND CO PRESENTE : CLOCLO FOREVERVenez revivre un concert de Claude François plus vrai que nature !Une reproduction du show Claude François de l’époque où l’ambiance est au rendez-vous, un spectacle rythmé avec des chorégraphies à vous couper le souffle au total : 2h d’un méga show 100% Live dans l’univers de Cloclo avec une énergie débordante et une réelle complicité avec le public !CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal, 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18