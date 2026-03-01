Cloclo Forever Le K Reims
Cloclo Forever Le K Reims jeudi 26 mars 2026.
Cloclo Forever
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 39 – 39 – 46 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Tout public
Venez revivre un concert de Claude Francois plus vrai que nature !
Une reproduction du show Claude Francois de l’époque où l’ambiance est au rendez-vous, un spectacle rythmé avec des chorégraphies à vous couper le souffle au total 2h d’un méga show 100% Live dans l’univers de Cloclo avec une énergie débordante et une réelle complicité avec le public !
CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal, 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses. .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cloclo Forever
L’événement Cloclo Forever Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès