Cloclo Forever Le K Reims

Cloclo Forever

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 39 – 39 – 46 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Tout public

Venez revivre un concert de Claude Francois plus vrai que nature !

Une reproduction du show Claude Francois de l’époque où l’ambiance est au rendez-vous, un spectacle rythmé avec des chorégraphies à vous couper le souffle au total 2h d’un méga show 100% Live dans l’univers de Cloclo avec une énergie débordante et une réelle complicité avec le public !

CLOCLO FOREVER, c’est 14 artistes sur scène, l’artiste principal, 7 musiciens, 2 choristes et 4 danseuses. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Cloclo Forever

L’événement Cloclo Forever Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès