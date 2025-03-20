Cloclo Forever Tour 2025 Bourges

Cloclo Forever Tour 2025 Bourges vendredi 27 mars 2026.

Cher

Cloclo Forever Tour 2025 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 39 – 39 – 52 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

CLOCLO FOREVER, le show 100% live qui vous fera revivre la magie de Claude François comme si vous y étiez !

Revivez l’énergie électrisante d’un concert de Claude François avec un spectacle 100% live plus vrai que nature ! Entre chorégraphies époustouflantes, tubes intemporels et une ambiance survoltée, laissez-vous emporter par 2 heures de show inoubliable. Avec 14 artistes sur scène et une complicité unique avec le public, une chose est sûre une fois vu, vous n’aurez qu’une envie… y retourner ! 39 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 48 53 74 contact.showsandco@gmail.com

English :

CLOCLO FOREVER, the 100% live show that lets you relive the magic of Claude François as if you were there!

German :

CLOCLO FOREVER, die 100%ige Live-Show, die Sie die Magie von Claude François erleben lässt, als wären Sie dabei!

Italiano :

CLOCLO FOREVER, lo spettacolo 100% live che vi permette di rivivere la magia di Claude François come se foste lì!

Espanol :

¡CLOCLO FOREVER, el espectáculo 100% en directo que te permite revivir la magia de Claude François como si estuvieras allí!

L’événement Cloclo Forever Tour 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-03-20 par OT BOURGES