Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône
Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.
Cloître aux Livres
Cloître Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
2025 marque la cinquième édition du Cloître aux livres, un temps fort permettant de mettre en avant des auteurs bourguignons et franc-comtois.
Vous pourrez faire connaissance avec des auteurs locaux, le tout dans un environnement chargé d’histoire le cloître Saint-Vincent.
En plus des stands tenus par les écrivains, des ateliers seront proposés. .
Cloître Saint-Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 50 direction.communication@chalonsursaone.fr
English : Cloître aux Livres
German : Cloître aux Livres
Italiano :
Espanol :
L’événement Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I