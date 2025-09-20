Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône

Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Cloître aux Livres

Cloître Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

2025 marque la cinquième édition du Cloître aux livres, un temps fort permettant de mettre en avant des auteurs bourguignons et franc-comtois.

Vous pourrez faire connaissance avec des auteurs locaux, le tout dans un environnement chargé d’histoire le cloître Saint-Vincent.

En plus des stands tenus par les écrivains, des ateliers seront proposés. .

Cloître Saint-Vincent Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 50 direction.communication@chalonsursaone.fr

English : Cloître aux Livres

German : Cloître aux Livres

Italiano :

Espanol :

L’événement Cloître aux Livres Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I