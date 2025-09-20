Cloître de la cathédrale Saint Tugdual Place du Martray Tréguier

Cloître de la cathédrale Saint Tugdual Place du Martray Tréguier samedi 20 septembre 2025.

Cloître de la cathédrale Saint Tugdual

Place du Martray Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Exceptionnel cloître gothique rayonnant bâti au 15e siècle en granit. Il se compose de 46 arcades sous lesquelles des nombreux gisants (du 15e au 17e siècles) et pierres tombales trouvent place. Le sculpteur Guillaume Castel y expose plusieurs pièces emblématiques de sa colelction. .

Place du Martray Cloître de la Cathédrale Saint Tugdual Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cloître de la cathédrale Saint Tugdual Tréguier a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose