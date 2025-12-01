Clos & Château Scintillants Rue de la Montagne Vougeot

Clos & Château Scintillants

Rue de la Montagne Château du Clos de Vougeot Vougeot Côte-d’Or

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La magie de Noël s’invite au château du Clos de Vougeot le temps d’un week-end !

Le samedi 13 & dimanche 14 décembre 2025, le château se pare de sa plus belle tenue de fête pour vous accueillir dans un décor féérique aux couleurs de Noël.

Au programme

• VISITES THÉÂTRALISÉES AVEC LE COMÉDIEN THOMAS VOLATIER (SUR RÉSERVATION)

En journée

Samedi 13 et dimanche 14 décembre à 11h00 14h30 15h45 17h00

VISITE NOCTURNE LE SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 DÉCEMBRE AVEC LE COMÉDIEN THOMAS VOLATIER À 18H15

• LES ATELIERS DE CRÉATION DE CARTES DE NOËL avec Nathalie Boilletot

(Ateliers libres sans réservation) à déposer dans pour le Père Noël

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

* LES CHOUETTES DU CŒUR

Déambulation le samedi et le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00

•L’ATELIER PAGINA avec Frédéric Marat pour découvrir le métier de la reliure

• PRÉSENTATION DES LIVRES D’OR DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN avec Margot Cigan, archiviste de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin

• ANIMATION MUSICALE DE NOËL AVEC LE TRIO DE VOUGEOT

Avec Patrick Gutrin, Jean-Michel Fabris et de Christian Codfert, les trois musiciens animeront gaiement la visite théâtralisée.

(déambulation dans le château de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h).

• DÉGUSTATION DE PAIN D’ÉPICES, DE VIN CHAUD ET CHOCOLAT CHAUD

• BAR À ŒUFS EN MEURETTE

• DÉJEUNER À LA TABLE DE LÉONCE réservation > https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/8/la-table-de-leonceune-degustation-dejeuner-typique-du-terroir-bourguignon-proposee-du-mardi-au-dimanche-au-chateau-du-clos-de-vougeot

TARIFS

Adulte 17,00€

Enfant (+ de 8 ans jusqu’à 17 ans) et étudiant 8€

Enfant (- de 8 ans) gratuit

BILLETTERIE

https://www.closdevougeot.fr/fr/visites/33/n-a

Les visiteurs souhaitant bénéficier de la visite libre du château sans les animations peuvent réserver leur billet d’entrée au prix de 9,00 € directement à l’accueil.

OUVERTURE DU CHÂTEAU

Samedi 13 et dimanche 14 décembre de 10h00 à 19h00 .

Rue de la Montagne Château du Clos de Vougeot Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Clos & Château Scintillants

