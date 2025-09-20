Clos des Etournelles Clos des Etournelles Breuil-le-Sec

Enfants : gratuits, Adultes : 5€

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite d’un potager historique de 4500 M2 créé en 1850. Dix parcelles bordées de buis et d’arbustes taillés offrent un merveilleux spectacle de fleurs, fruits et légumes à l’ombre du clocher roman en arrière plan. La visite se poursuit par la découverte du parc romantique traversé par de grandes allées autour d’un étang et d’une grange du 17ème

Clos des Etournelles 68 place du Carrouel et des Etournelles 60106 Breuil-le-Sec Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France 0626336824 http://www.etournelles.com Magnifique potager de 4500 m2, cultivé avec des techniques anciennes, parc romantique et grange du 17ème Parkings

Journées européennes du patrimoine 2025

Elisabeth Lang