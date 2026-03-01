Close-up: Art autour de l’exposition Pixels et Poétique Centre tchèque de Paris Paris

A l’occasion de l’exposition Pixels et poétique, venez découvrir la « cosmologie des émotions » de l’avant-garde de l’entre-deux-guerres lors de cette conférence. Eva Skopalová y abordera la dimension affective de la photographie dans l’œuvre de Jaroslav Funke et de Josef Sudek. Dès sa création, la photographie a été perçue comme un médium fondé sur une relation indexicale à la réalité et sur sa représentation fidèle. Parallèlement, elle a cependant semé le doute sur ce qui est présent dans la réalité, tout en échappant à la simple représentation visuelle.

Funke et Sudek déplacent le médium lié à l’évidence du visible vers une articulation de l’invisible : vers l’expression d’une humeur, d’une tension ou d’une expérience existentielle qui se manifestent dans l’atmosphère de l’image. Nous suivrons comment leur travail façonne une « cosmologie des émotions » spécifique de l’avant-garde de l’entre-deux-guerres dans le contexte tchécoslovaque, mais aussi parisien.

À propos de la conférencière :

Eva Skopalová travaille depuis 2021 comme commissaire à la Galerie nationale de Prague. Dans ses recherches, elle se concentre sur l’histoire de la sensibilité avec un accent particulier sur l’affectivité comme mode de relation aux événements historiques et aux œuvres d’art. Elle accorde une attention particulière à la temporalité anachronique. Elle a effectué des stages de recherche à l’EHESS à Paris et a également été boursière du programme Fulbright à l’Institute of Fine Arts, New York University.

Elle a récemment soutenu sa thèse de doctorat portant sur la temporalité non linéaire dans le discours de l’histoire de l’art tchèque des années 1930 au début des années 1950. Elle a également appliqué ces approches méthodologiques dans les projets de commissariat Formosa deformitas : Sur l’étrange parenté du baroque et du cubisme 1911–1914 (2020), Heptameron : Le surréalisme et le rêve de la Renaissance (2024) et dernièrement Printemps silencieux : Art et nature 1930–1970 (2025).

Découvrez les coulisses des œuvres de Jaroslav Funke et Josef Sudek lors de cette conférence animée par Eva Skopalová, commissaire à la Galerie nationale de Prague.

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée gratuite, inscription via EventBrite

Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

https://paris.czechcentres.cz/fr/ +33153730022 paris@czechcentres.cz



