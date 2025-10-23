Close-Up : Art avec la fondatrice de la galerie Hunt Kastner Centre tchèque de Paris Paris

Close-Up : Art avec la fondatrice de la galerie Hunt Kastner Centre tchèque de Paris Paris jeudi 23 octobre 2025.

Rencontre avec la galeriste Katherine Kastner et les artistes Dominika Dobiášová et Zbyněk Baladrán.

Vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans les coulisses des galeries d’art contemporain ?

Nous vous proposons de rencontrer Katherine Kastner, une des deux fondatrices de la galerie Hunt Kastner qui est devenue une adresse incontournable avec une influence majeure sur la scène artistique contemporaine tchèque.

Katherine Kastner sera accompagnée par l’artiste Dominika Dobiášová qui présentera son travail à Paris lors du salon Place des Vosges et par a Zbyněk Baladrán, artiste visuel, conservateur, architecte d’expositions et résident à la Cité des Arts.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit sous condition

Entrée gratuite avec réservation obligatoire.

Public jeunes et adultes.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/close-up-art-se-zakladatelkou-galerie-hunt-kastner +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ