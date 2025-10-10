Close Up Châteauroux

Close Up

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Avec L’Art de la fugue joué en live par l’ensemble baroque il Convito, la danse de Noé Soulier s’équilibre entre narration et abstraction. Ses mouvements très géométriques et physiques sont immédiatement reconnaissables, dans la veine d’anciennes pièces d’inspiration sportive.

Un interprète shoote dans un ballon, bifurque dans un lancer de javelot, puis s’étire dans un plié au ras du sol. Le sextet de danseurs ondule, se replie, les corps comme en transe, puis s’arrête en plein vol, et redémarre, extraordinairement fluide. Chaque jambe tendue, chaque bras plié et chaque enchaînement demandent aux interprètes non seulement une haute technicité mais aussi une virtuosité dans la combativité. La pièce s’achève sur une boîte blanche, surplombée par un large écran.

Noé Soulier oriente la perception une caméra sur pied capte en direct, en plan fixe et au plus près, les corps fragmentés des interprètes. L’effet est puissant, du grand art. Intense et exaltant un des grands succès d’Avignon 2024. 7 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

With L’Art de la fugue, performed live by the baroque ensemble il Convito, Noé Soulier?s dance balances between narrative and abstraction. His highly geometric, physical movements are immediately recognizable, in the vein of earlier sports-inspired pieces.

German :

In L’Art de la fugue, das live vom Barockensemble il Convito gespielt wird, balanciert Noé Souliers Tanz zwischen Erzählung und Abstraktion. Seine sehr geometrischen und physischen Bewegungen sind sofort erkennbar und erinnern an frühere, sportlich inspirierte Stücke.

Italiano :

In L’Art de la fugue, eseguito dal vivo dall’ensemble barocco il Convito, la danza di Noé Soulier è in equilibrio tra narrazione e astrazione. I suoi movimenti altamente geometrici e fisici sono immediatamente riconoscibili, sulla scia dei precedenti brani ispirati allo sport.

Espanol :

En L’Art de la fugue, interpretada en directo por el conjunto barroco il Convito, la danza de Noé Soulier logra un equilibrio entre narrativa y abstracción. Sus movimientos, muy geométricos y físicos, son inmediatamente reconocibles, en la línea de piezas anteriores inspiradas en el deporte.

