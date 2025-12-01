Close-up : Musique, Dan Sywala & ses invités Centre tchèque de Paris Paris

ÉVÈNEMENT EN ANGLAIS

Depuis quelques années, Dan Sywala présente son programme musical The Music Digest qui est une synthèse des tendances musicales de l’année. La présentation de chansons et de clips vidéo tchèques et slovaques de l’année 2024 a pour objectif de présenter un large panel de genres musicaux (rock alternatif, jazz moderne, pop expérimentale).

Dans le cadre du Close-up Musique, vous pourrez profiter de la présence d’invités spéciaux. Dan Sywala sera accompagné de la compositrice, pianiste et chanteuse tchèque Bára Zmeková, qui mêle dans sa musique jazz, folk, musique classique et musique électronique douce.

Profitez de cette opportunité pour découvrir de nouveaux artistes et élargir vos horizons musicaux !

Vous êtes curieux de connaître les actualités musicales tchèques et slovaques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Dan Sywala à la suite de laquelle l’actualité de la scène musicale contemporaine tchèque et slovaque n’aura plus de secret pour vous !

Le mercredi 10 décembre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T19:30:00+01:00

fin : 2025-12-10T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T18:30:00+02:00_2025-12-10T19:30:00+02:00

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/close-up-musique-dan-sywala-a-hoste +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ