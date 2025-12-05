CLOSE UP THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan

CLOSE UP

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-21 20:30:00

2026-01-21

Au Théâtre de l’Archipel (Le Grenat), à partir de L’Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach et avec des musiciennes sur le plateau, le chorégraphe Noé Soulier déploie une œuvre inventive qui mobilise la vidéo pour révéler, dans une douce proximité avec les interprètes, l’expressivité des corps et des mouvements.

English :

At the Théâtre de l’Archipel (Le Grenat), choreographer Noé Soulier uses Johann Sebastian Bach’s L’Art de la Fugue, with female musicians on stage, to create an inventive work that uses video to reveal the expressive power of bodies and movements, in close proximity to the performers.

