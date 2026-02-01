Close-up : The Hidden History of Gerhard Richter’s Onkel Rudi Centre tchèque de Paris Paris

Onkel Rudi : une image de résistance

La collection d’art de Lidice, en collaboration avec la Fondation Louis Vuitton, présente un programme public consacré à l’étude de la provenance complexe et de la survie d’ Onkel Rudi, tableau emblématique réalisé par Gerhard Richter en 1965. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la grande rétrospective Gerhard Richter actuellement présentée à la Fondation Louis Vuitton, où l’œuvre occupe une place centrale.

En 1967, le commissaire d’exposition René Block a organisé l’exposition Hommage à Lidice à Berlin-Ouest. Il s’agissait de la première exposition en Allemagne de l’Ouest à aborder de manière critique l’histoire nazie à travers l’art contemporain. Block a obtenu des dons d’artistes tels que Gerhard Richter, Sigmar Polke et Joseph Beuys afin de constituer une collection solidaire pour Lidice, le village tchèque détruit par les nazis en 1942. Malgré le rideau de fer, les œuvres sont parvenues en Tchécoslovaquie en juillet 1968. À la suite de l’invasion menée par l’Union soviétique un mois plus tard, Onkel Rudi — une représentation de l’oncle de Richter en uniforme de la Wehrmacht — a disparu de la sphère publique.

Le programme explore la préservation clandestine du tableau ainsi que sa « redécouverte » en 1993. La soirée propose un débat entre René Block, le galeriste qui a facilité le don initial, et Miloslav Vorlíček, commissaire de la collection d’art de Lidice. L’échange revient sur l’enquête menée autour de la survie dissimulée de l’œuvre, envisagée comme un récit de résilience face à la censure institutionnelle. Il examine la manière dont un tableau unique incarne les enjeux éthiques de la collection et la lutte pour la liberté artistique derrière le rideau de fer.

Ce programme est réalisé avec le soutien du Centre tchèque de Paris et du Goethe-Institut de Paris.

Nous vous convions à une rencontre avec les conservateurs René Block et Miloslav Vorlíček sur la rétrospective de Gerhard Richter et son tableau Onkel Rudi. L’événement se déroulera en anglais.

Le mardi 17 février 2026

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

